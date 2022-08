Filme "Cidade de Deus" completa 20 anos

publicidade

Nesta terça, dia 30 de agosto, "Cidade de Deus", o segundo filme de língua estrangeira mais visto do mundo, completa 20 anos. Premiado em festivais brasileiros e internacionais, o longa de Fernando Meirelles, com codireção de Kátia Lund, foi indicado em categorias do Oscar e do Globo de Ouro, e revelou talentos como Douglas Silva, Roberta Rodrigues, Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Alice Braga e Darlan Cunha.

Assistir ao filme permite um resgate do clássico que marcou o cinema por mostrar o crescimento do tráfico de drogas e da violência nas comunidades do Rio de Janeiro, cooptando jovens e crianças. Nas cenas, os dramas de Zé Pequeno, Buscapé, Mané Galinha, Bené e tantos outros personagens que levaram a realidade do país para o mundo e que, mesmo após duas décadas, segue atual.

A partir da história de Buscapé (Alexandre Rodrigues), a produção mostra a violência na comunidade Cidade de Deus, que, por anos, foi classificada como uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro. Jovem pobre, negro e muito sensível, ele encara os problemas diários do local onde mora e encontra na paixão pela fotografia um futuro promissor. É através de seu olhar atrás da câmera que Buscapé registra o dia a dia do local, quando o tráfico começa a dominar. O elenco conta ainda com Matheus Nachtergaele, Jonathan Haagensen, Babu Santana, Seu Jorge e Thiago Martins. O canal de televisão Telecine Cult faz uma exibição especial às 19h40min para celebrar a data.