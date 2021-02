Filme 'Glauber, Claro' retrata período do cineasta na Itália

publicidade

Diretor e inovador do cinema brasileiro, Glauber Rocha (1939-1981) já foi tema de diversos filmes, mas no inédito “Glauber, Claro”, o diretor César Meneghetti vai além: apresenta um retrato do cineasta durante o período em que esteve exilado na Itália, na década de 1970.

Produzido por Renato Ciasca e Beto Brant, “Glauber, Claro” fez sucessos em festivais ao longo de 2020, sendo o vencedor do Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O filme foi viabilizado pelo canal Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual. Nesta quarta-feira é sua primeira exibição na TV, no canal Curta!, às 22h.

O documentário é um mosaico formado através de testemunhos de seus amigos e colaboradores e de visitas às locações romanas de seu penúltimo longa-metragem, “Claro” (1975). O documentário investiga a experiência de Glauber e de toda uma geração de artistas na Itália dos anos 70, abordando temas como os bastidores de “Claro” e a sua relevância histórica, o cinema underground, o neorrealismo, o Cinema Novo e a militância política nas artes. O resultado é um inevitável paralelo entre a Itália do século XX e do mundo de hoje. A duração é de 80 minutos. Classificação: 14 anos. Horários alternativos: 25 de fevereiro, quinta-feira, às 2h e 16h.