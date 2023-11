Filme 'Now And Then', do Beatles, está disponível no YouTube; confira

publicidade

A movimentada jornada de "Now and Then" até a concretização ocorreu ao longo de cinco décadas e é o produto de conversas e colaborações entre os quatro Beatles.

A longa e mitificada demo de John Lennon foi trabalhada pela primeira vez em fevereiro de 1995 por Paul McCartney, George Harrison, e Ringo Starr como parte do projeto 'The Beatles Anthology', mas permaneceu inacabada, em parte por causa dos impossíveis desafios tecnológicos envolvidos no trabalho com o vocal que John gravou em fita em década de 1970. Durante anos, parecia que a música nunca poderia ser concluída.

Em 2022 houve um golpe de sorte. Um sistema de software desenvolvido por Peter Jackson e sua equipe, utilizado ao longo da produção da série documental "Get Back", finalmente abriu caminho para o desacoplamento do vocal de John de sua parte de piano.

Como resultado, a gravação original pôde ganhar vida e ser trabalhada novamente com contribuições de todos os quatro Beatles. Esta notável história de arqueologia musical reflete a infinita curiosidade criativa e o fascínio compartilhado dos Beatles pela tecnologia. Marca a conclusão da última gravação que John, Paul, George e Ringo farão juntos e celebra o legado da banda mais importante e influente da história da música popular.

The Beatles - Now And Then - The Last Beatles Song (Short Film): Confira curto filme de 12 minutos: