Filme sobre pandemia é vetado por não seguir protocolos de segurança

Songbird, o primeiro longa-metragem inspirado na pandemia do novo coronavírus, produzido por Michael Bay e com Demi Moore no elenco, teve o início de suas gravações vetado. O motivo? De acordo com o site norte-americano The Hollywoody Reporter, a produção do filme recebeu um comunicado da SAG-AFTRA (Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio) que diz que o trabalho só poderá começar quando a equipe de produção se adequar às normas sanitárias vigentes.

No dia 2 de julho, o SAG-AFTRA enviou uma nota aos membros da equipe do longa afirmando: "O produtor do filme intitulado 'Songbird' não conseguiu concluir o processo signatário e, portanto, não está de acordo com nenhum protocolo aplicável do SAG-AFTRA. Como tal, os membros do SAG-AFTRA são instruídos a reter quaisquer serviços de representação ou executar qualquer trabalho para esta produção até novo aviso do sindicato".

Ainda de acordo com a publicação, um porta-voz da SAG-AFTRA disse: "Os produtores não foram transparentes sobre seus protocolos de segurança, e isso é algo que obviamente levamos muito a sério. Além disso, conforme observado na ordem 'Do Not Work', os produtores ainda não se tornaram signatários do nosso acordo. Não temos mais comentários".

No elenco, além de Demi Moore, estão os atores Paul Walter Hauser, Peter Stormare e Craig Robinson. Songbird deve ser dirigido por Adam Mason, que co-escreveu o roteiro, e pretendia começar a produção em Los Angeles este mês.