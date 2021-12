Filmes da década de 2010 estão em mostra em Porto Alegre

publicidade

Encerrando a programação do ano de 2021, o Cine Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028) realiza as últimas exibições da mostra "O Cinema Brasileiro da Década de 2010", com quatro filmes que mostram a diversidade da produção nacional. Nesta sexta-feira e neste sábado, serão exibidos a comédia romântica “Odeio o Dia dos Namorados”, com Heloísa Périssé, e o drama nostálgico “A Suprema Felicidade”. Já entre os dias 19 e 22 de dezembro, estará em cartaz a história de amadurecimento “As Melhores Coisas do Mundo” e a irreverente comédia “Os Penetras”. Todas as sessões são gratuitas. A partir do dia 23, o Cine Farol Santander fecha para recesso e reabrirá no dia 4 de janeiro.