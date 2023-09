Filmes de suspense entram em cartaz nos cinemas

publicidade

Não é todo dia que se tem oportunidade de apreciar estreias tão diversas e tão interessantes nos cinemas. A partir desta quinta, esta possibilidade se dará, para quem desejar acompanhar “A Noite das Bruxas”, dirigido por Kenneth Branagh; e “Estranha Forma de Vida”, com a mão do cultuado Pedro Almodóvar. Estes são dois dos títulos que estreiam nas telonas, trazendo consigo os talentos de seus diretores, a força de suas narrativas e o talento das atuações por eles escolhidas.

No caso de “A Noite das Bruxas”, Kenneth Branagh, além de dirigir, atua ao lado de Tina Fey e Camille Cottin. A trama se baseia no livro homônimo da mundialmente aclamada Agatha Christie. E é com os ares enigmáticos do suspense da escritora que o filme traz de volta o investigador Hercule Poirot, vivido pelo próprio Branagh, para tentar resolver mais um mistério.

Ariadne Oliver é uma escritora, amiga do investigador, que o convida para tentar desvendar uma morte em especial. Assim, eles acabam participando de sessão mediúnica com uma vidente em um casarão de Veneza. Isso tudo em meio à noite de Halloween na casa de Rowena Drak, em Woodleigh Common. Hercule Poirot observa todos os presentes e também todos os acontecimentos, com sua racionalidade peculiar. A partir dos fatos e das evidências vai desvendando os mistérios que cercam a morte inicial e as demais que começam a ocorrer.

Também chega às telonas “Oldboy”, revivendo o original de 2003, da Coreia do Sul, com direção de Park Chan-Wook e com Min-sik Choi, Yoo Ji-tae e Kang Hye-Jeong no elenco. A história se centra em Oh Dae-Su, um bêbado que depois de levado para a prisão e libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa em 1988. Quando acorda está em um estranho quarto de hotel sem janelas, onde fica por 15 anos. Ao sair vai em busca de vingança contra o seu algoz.

Mas se você acha que isso é apavorante, espere para ver “Sem Ar”, o suspense de ação alemão, dirigido por Maximilian Erlenwein e com Sophie Lowe e Louisa Krause. Duas irmãs, que praticam costumeiramente mergulho, vão viver uma experiência claustrofóbica em um dia, em um lugar muito remoto. Quando uma delas fica presa em uma rocha começa a lutar pela vida, sem poder se mover, ficando totalmente dependente e convivendo com um nível perigosamente baixo de oxigênio e baixa temperatura.

E para os que estavam ansiosos pelas novas peripécias do diretor Pedro Almodóvar, chega aos cinemas “Estranha Forma de Vida”, produção que causou furor no Festival de Cannes deste ano. No elenco estão José Condessa, Pedro Pascal e Ethan Hawke. No centro do drama, dois amigos separados pelo tempo se reencontram. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No dia seguinte, a conexão dos dois com um crime local sugere que “há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória”.