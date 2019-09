Filmes estrangeiros entram em cartaz nesta quinta-feira

publicidade

Filmes de diferentes nacionalidades entram em cartaz nesta quinta-feira nos cinemas. Da França, chega “Quem Você Pensa que Sou”, de Safy Nebbou. Juliette Binoche interpreta uma professora divorciada de 50 anos, que cria um perfil falso no Facebook de uma mulher de 24 anos. A ideia é espionar seu amante, Ludo.

O drama dinamarquês “Rainha de Copas”, de May el-Toukhy, acompanha Anne, uma advogada do direito das crianças e dos adolescentes. Acostumada a lidar com jovens complicados, ela não tem muitas dificuldades para estreitar laços com seu enteado Gustav, filho do primeiro casamento de seu marido Peter, que acaba de se mudar para sua casa. No entanto, a relação que deveria ser paternal se torna uma relação romântica, gerando uma situação complexa que arrisca tudo.

Já “Abigail e a Cidade Proibida” é um filme sobre uma garota com poderes mágicos. O diretor Aleksandr Boguslavskiy (Rússia), investe na fantasia. E, de Mike Leigh, “Peterloo” é um épico sobre uma das mais brutais batalhas britânicas, em Manchester, no ano de 1819, que resultou em um massacre.