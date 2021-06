Filmes que invocam o bem e o mal

publicidade

Antes de adentrar à Terra do Nunca e encontrar o país das maravilhas, as figuras de Peter Pan e Alice vivem vidas normais como irmãos, encarando as dificuldades em uma família pobre, mas com a doce ingenuidade da infância. Em “Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos”, que chega hoje aos cinemas, Angelina Jolie vive ao lado de David Oyelow as figuras de mãe e pai de Peter, Alice e seu irmão maior. E é com a morte do primogênito que o equilíbrio e a felicidade da família começam a ruir. São os adultos que não conseguem superar o ocorrido, levando os dois irmãos a sentirem a obrigação de resolver as situações que surgem. Daí em diante, verdade e ilusão se confundem, dando à trama um ritmo capaz de envolver corações e mentes.

É assim que se mergulha em um ambicioso filme criando uma origem imaginária que antecede as clássicas narrativas do eterno jovem Peter Pan e das buscas frenéticas de Alice no País das Maravilhas. Com locações iniciadas no Reino Unido e continuadas em Los Angeles para acomodar a chegada de Jolie depois de sua atuação em “Malévola 2”, a produção contextualiza as vidas dos jovens em momentos que seriam do desenvolvimento de suas futuras aventuras. A diretora Brenda Chapman, uma veterana de animações que recebeu o Oscar e o Bafta em 2013 por “Valente”, faz aqui sua estreia no comando de um filme em live-action.

Chapman, cujos créditos em roteiro e produção incluem “O Corcunda de Notre-Dame”, “O Rei Leão” e “A Bela e a Fera”, já revelou nunca haver imaginado trabalhar com live-action, mas que ficou encantada com o roteiro, de Marissa Kate Goodhill. Também é o primeiro filme da Paramount a ser dirigido por uma mulher desde “Selma”, de 2014, com Ava Duvernay.

Outra novidade nas telas, a partir de hoje, é de “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio”, que revela história de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais dos filmes anteriores Ed e Lorraine Warren.

“Invocação do Mal 3” é o sétimo filme da série “Invocação do Mal”, uma das mais exitosas franquias de terror da história, que arrecadou, até agora, mais de 1,8 bilhão de dólares em todo o mundo. Inclui os dois primeiros filmes de “Invocação do Mal”, bem como “Annabelle” e “Annabelle: A Criação do Mal”, “A Freira” e “Annabelle 3 – De Volta Para Casa”.

O caso de “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” começa com uma luta pela alma de um garoto e, depois leva os investigadores ao primeiro momento na história dos EUA em que um suspeito de assassinato alega ter tido possessão demoníaca como defesa.

A direção de “A Invocação do Mal 3” é de Michael Chaves, o mesmo realizador do sucesso “A Maldição da Chorona”, e tem de volta as atuações de Patrick Wilson e Vera Farmiga, como os dois investigadores. Completam o elenco Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. O filme retorna com a produção de James Wan e Peter Safran, que colaboraram em todos os filmes da franquia, e com a direção de fotografia também muito elogiada, assinada por Michael Burgess.