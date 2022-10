Fim de semana para fomentar a cultura Hip Hop em Porto Alegre

publicidade

A capital dos gaúchos se tornou espaço para a expressão da cultura Hip Hop. Mais de 60 atrações se dividiram em três palcos no Parque Parque Harmonia, em mais de 24 horas de programação no último sábado e domingo. Entre os destaques estavam nomes como Djonga, Racionais, L7nnon, Filipe Ret e Matuê. O Rap in Cena chegou com sua maior edição até aqui, com um público de 15 mil pessoas e mais 30 toneladas de alimentos arrecadados (no sábado), se consolidando como o maior festival de Rap do Brasil. A estimativa dos organizadores é de 30 mil pessoas contabilizando o público de hoje, com 60 toneladas de alimentos.

“Eu participo dos eventos do Rap in Cena desde o comecinho e poder subir num palco desse tamanho com pessoas que eu sei que fomentam a cena Hip Hop, é muito importante”, disse rapper Djonga durante um show energizante na tarde de sábado. O mineiro é um dos principais nomes do rap nacional e emocionou o público com hits com Leal e Olho de Tigre. Para ele, o festival é uma oportunidade de descentralizar a mensagem e “trazer voz e vez para esses lugares”. “O Brasil merece ter contato com o Rap e a cultura de rua”, afirma.

Referência para os novos nomes da cena, o rapper diz ao Correio do Povo que quer continuar a fazer um trabalho consistente. “Não por fama ou por ego, mas pelo que eu acho que tem que ser mudado na cabeça das pessoas, é por isso que eu faço arte”. Djonga lançou, nesta semana, seu novo disco “O Dono do Lugar” e diz que logo quer estar cantando as novas músicas com o público. Em um dos momentos especiais da performance, Djonga chamou a dupla Tasha & Tracie para cantar a parceria recém lançada “até sua alma”

Entre os destaques do sábado estiveram também os shows do grupo Da Guedes e da rapper Cristal, ambos de Porto Alegre. No palco Grillz, o duo Hyperanhas lotou a Casa do Gaúcho. No palco Hatz, esteve a gaúcha Negra Jaque. Para fechar o primeiro dia de festival, uma sequência de artistas que tem emplacado hits. MC Poze do Rodo, Filipe Ret e L7nnon. O artista, que estourou com o megahit “Ai Preto”, que já acumula mais de 90 milhões de plays no Spotify, viu o público cantar sua música com as lanternas dos celulares acesas e fechou a apresentação com um show de fogos.

Neste domingo, o grande destaque será com a apresentação do maior grupo de rap do Brasil, com três décadas de carreira: Racionais MC’s. Além de Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e o DJ KL Jay, o Rap in Cena está recebendo nos seus palcos MV Bill, Cone Crew, Flora Matos, Orochi, Teto e Matuê, que fará o fechamento da noite.