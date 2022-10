Fresno dá novos contornos a "The Rhythm of the Night"

publicidade

Mais guitarras na Eurodance. Esse foi o desafio que Lucas Silveira, Vavo e Guerra quiseram enfrentar ao regravar “The Rhythm of the Night”, do grupo italiano Corona. Presente nas paradas de sucesso por semanas após o lançamento nos anos 1990, a canção marcou gerações e faz parte do imaginário musical de grande parte da população por conta de seu refrão. Prestes a completar 29 anos, ela ganha, agora, uma nova versão nas plataformas digitais da banda Fresno.

A explicação para a escolha em regravar essa faixa é bem simples. “Acredite ou não, mas toda a cena eurodance faz parte da nossa formação musical e foi a oportunidade perfeita de mostrar nossa admiração por um clássico como esse”, comenta o vocalista, que completa: “estamos incluindo progressivamente sintetizadores em nossas composições e acho que, finalmente, encontramos uma maneira de misturar esses sons. Nossos últimos dois álbuns mostram muito progresso, e traduzir um arranjo totalmente sintetizado para uma linguagem mais Fresno foi um desafio bem legal”.

O resultado é uma música que poderia muito bem estar nas pick-ups das boates, como também nos auto-falantes das casas de shows. “Ela soa como uma viagem na estrada com alguém que você ama, indo para uma festa legal. Tentamos manter essa vibe, apenas traduzindo isso para uma produção mais voltada para o rock”, reflete Lucas.

Essa versão fez parte do projeto da Deezer, o “InVersions 90s”. Nele, a plataforma convidou artistas de todo mundo para regravarem sucessos dos anos 90. A Fresno foi uma das representantes do Brasil e, com isso, a banda apareceu em um dos icônicos telões da Time Square, em Nova Iorque.