Fresno traz a esperança e o rock livre em novo CD

A banda Fresno está entregando, nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais o álbum mais esperançoso de sua discografia. “Vou Ter Que Me Virar” é o nono álbum de estúdio da banda, com 11 canções, e que tem a participação de Lulu Santos em uma delas. Como define o baterista Thiago Guerra, o álbum é “Rock, direto, livre e com muita vontade”. Formada ainda por Lucas Silveira (vocal, guitarra, teclado e baixo) e Gustavo Mantovani (guitarra e vocal de apoio), a banda fez algumas atividades pregressas durante a pandemia, jornada de lançamentos que deu forma à playlist “INVentário”, que lançou três músicas antecipadamente. O clipe da faixa-título estará disponível no canal da banda no dia 8.

Escolhida para nomear o trabalho, “Vou Ter Que Me Virar” abre o álbum refletindo o seu conceito, com sonoridade dançante. “Não tinha como ser outra, é a gente se virando nesse mundo e continuando a nossa carreira depois de mais 20 anos de banda. A gente quis ser cada vez mais transparente na letra, sem filtro, refletindo de fato o que a gente estava vivendo e assim as pessoas se identificam mais com o nosso trabalho. Foi sempre assim com os nossos discos”, explica Lucas.

A grande participação no trabalho é de Lulu Santos. A faixa “Já Faz Tanto Tempo” foi gravada há 2 anos e é daquelas composições que esperaram o melhor momento para serem lançadas. “Desde quando o Lulu topou estar nela, sabíamos que ia ser especial. É uma música muito forte”, finaliza Lucas.