Fundação Ecarta comemora seus 18 anos

Neste sábado, 29, a Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) completa 18 anos com oficinas de percussão para mulheres, show e lançamento de CD no projeto Ecarta Musical, abertura de exposições de artes visuais e lançamento de edital internacional para videodança. O dia inicia com o projeto Ecarta Anfitriã, às 10h, oferecendo a 3ª edição da oficina Tambor e o Feminino, ministrada por Cândido de Castro. O músico orienta a prática de tocar o instrumento de percussão chamado frame drum somente para mulheres e aborda sobre a origem milenar do instrumento até os dias de hoje.

Às 11h, ocorre a abertura de duas exposições de artes visuais nos espaços Galeria Ecarta e Projeto Potência, mostrando o trabalho de três artistas mulheres. “Pisando em Ovos” traz o trabalho de Ana Flores e Simone Barros, com instalações que abordam a violência contra a mulher e a poética da realidade, com a curadoria de Ana Zavadil. Já Michele Martines apresenta a mostra “ABUSO!”. Com pinturas manipulando anúncios de corpos masculinos, ela aborda aspectos como gênero, sexualidade e consumo. É a primeira de seis exposições selecionada por edital entre 48 propostas.

Na mesma solenidade, será lançado o edital do 4º Festival Internacional de Videodança, realizado em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. As edições anteriores atraíram trabalhos de mais de 30 países com diferentes propostas. Os selecionados terão exibição especial na Fundação, de 29 de agosto a 1º de outubro. O dia se encerra com o show e lançamento do CD “Tio Bilia no Violão”, do instrumentista Marcello Caminha, às 18h, no Ecarta Musical, o qual, quinzenalmente, traz o melhor da música do RS, sempre com entrada franca.

A Fundação Ecarta mantém cinco projetos próprios, além de sediar e apoiar atividades artísticas e culturais no Ecarta Apoia e Ecarta Anfitriã. O Ecarta Musical tem caráter de sarau e seleciona 24 shows anuais por meio de edital. Desde seu início, já ofereceu mais de 350 shows com público de 20 mil pessoas. A Galeria Ecarta realiza cerca de oito exposições anuais, promovendo ampla representatividade de profissionais das artes visuais. Em 2022, foi criado o Projeto Potência, especialmente dedicado à divulgação e valorização da produção de artistas emergentes. “A Fundação Ecarta é mantida pelo Sindicato dos Professores de Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) com o princípio de ampliar atividades de cidadania para toda a sociedade”, diz Marcos Fuhr, presidente da Instituição.