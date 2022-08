Fundação Iberê é fechada para visitação nos dias 4 e 5 de agosto

publicidade

Devido a montagem do 15º Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre - FestFoto, a Fundação Iberê estará fechada para visitação nos dias 4 e 5 de agosto (quinta e sexta). Em contrapartida, a instituição abrirá gratuitamente de 6 a 21 de agosto, passando a funcionar, neste período, de quarta-feira a domingo, das 14h às 18h (última entrada).

O FestFoto inaugura neste sábado, dia 6 de agosto, ocupando os quatro andares da Fundação Iberê. A mostra foi dividida em três partes, buscando um diálogo com elementos centrais da constituição do Brasil, por ocasião da passagem do bicentenário da Independência.

O Festival completa 15 anos em um momento inédito de incerteza. O confinamento disparou processos de conexão e desconexão nunca vistos. A experiência de viver em ambientes individualizados e a insegurança frente ao desconhecido reforçaram o desejo de controle - ainda que ilusório - sobre a manutenção da vida.