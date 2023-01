Fundação Iberê Camargo promove oficina para crianças sobre arte têxtil neste sábado, dia 14

publicidade

Neste sábado, dia 14, das 15h às 17h, a Fundação Iberê Camargo (av. Padre Cacique, 2000), em Porto Alegre, promove uma oficina que traz a história da arte têxtil para o universo infantil. Após visita mediada à exposição "Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul", as crianças participam desbravando o universo das linhas, barbantes e jornais na produção de uma experimentação em tapeçaria e cestaria. São oferecidas doze vagas para o público entre 7 e 10 anos, e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas por este link.

Já no dia 21, sábado, das 15h às 16h30min, o encontro na Fundação será para o público adulto com a curadora de "Trama", Carolina Grippa, que abordará a história da arte têxtil no Rio Grande do Sul e a produção dos artistas presentes na exposição. A atividade dispõe de trinta vagas, com inscrição prévia e gratuita por este link.

Sobre a exposição

Com o patrocínio da Petrobras, "Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul" apresenta 35 obras de 17 artistas: os precursores Zoravia Bettiol e Yeddo Titze, Arlinda Volpato, Berenice Gorini, Erica Turk, Fanny Meimes, Heloisa Crocco, Ivandira Dotto, Joana Azevedo de Moura, Jussara Cirne de Souza, Liciê Hunsche, Luiz Gonzaga, Nelson Ellwanger, Salomé Steinmetz, Sonia Moeller e Wilhelm Hovarth.

As tapeçarias de Erica Turk, Jussara Cirne de Souza e Wilhelm Horvath trazem as técnicas mais tradicionais, enquanto as de Yeddo Titze, Liciê Hunsche, Ivandira Dotto e Fanny Meimes usam a lã, mas já buscam formatos e volume na peça. Outras seguem com o formato plano, mas inovam nos materiais e no desenho, como é o caso das duas tapeçarias bordadas por Salomé Steinmetz e as de telas galvanizadas de Ana Norogrando. Serão apresentados, também, trabalhos de Heloisa Crocco, que, a partir de rede e fibra de vime, desenvolve uma peça tecida; de Sonia Moeller, que realiza um conjunto com as mais diversas técnicas, como bordado, tecelagem, colagem, entre outras; e de Arlinda Volpato, Joana Azevedo Moura, Luiz Gonzaga, Nelson Ellwanger.

“O grande objetivo da exposição é mostrar os nomes mais relevantes da arte têxtil que são ou atuaram no Rio Grande do Sul e que tiveram uma trajetória relevante nesse segmento, participando de diversas mostras desenvolvidas no país a partir da década de 1970. Também é importante registrar a diversidade dessa produção, que do plano buscou a tridimensionalidade e que da tradicional lã foi para uma diversidade de materiais, mostrando a versatilidade de cada poética percorrida por cada um dos artistas”, diz Grippa.

