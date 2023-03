Fundação Padre Anchieta emite nota de pesar por morte do cartunista Paulo Caruso

publicidade

Após a confirmação da morte de Paulo Caruso, neste sábado, 4, a Fundação Padre Anchieta emitiu um nota de pesar e lamentou a morte do artista de 73 anos.

"Cartunista, caricaturista e chargista, Caruso esteve no Roda Viva desde 1987, emprestando seu talento às milhares de entrevistas no programa da TV Cultura. Com suas caricaturas e charges, Caruso faz parte da história política e social do Brasil", informa parte do comunicado divulgado para a imprensa.

A Fundação ainda exaltou a carreira e trajetória de Caruso e relembrou dos vários prêmios que ele recebeu, como o de melhor desenhista, pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) em 1994.

"Por sua habilidade para a sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é das mais conhecidas do país."

O caricaturista, ilustrador, chargista e músico Paulo José Hespanha Caruso, mais conhecido como Paulo Caruso, morreu na manhã deste sábado, 4, aos 73 anos, no Hospital 9 de Julho, região central de São Paulo.

Em nota enviada pelo Hospital Nove de Julho, o hospital confirma que o cartunista Paulo Caruso estava internado na unidade e que veio a falecer na manhã deste sábado (4), mas que "em respeito à privacidade do paciente e seus familiares, não há mais detalhes a serem fornecidos".

Ainda não há informações sobre onde serão prestadas as últimas homenagens ao artista.

