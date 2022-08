"Gênesis" estreia na Argentina e registra crescimento de 50% no horário

publicidade

Gênesis, superprodução da Record TV, estreou na Argentina, na noite desta segunda-feira, dia 22. O primeiro episódio, exibido pela Telefe, foi recorde de audiência em uma estreia de novela bíblica no país.

Segundo os dados, a faixa horária registrou um crescimento de aproximadamente 50%, com um share médio de 49,11% e 14,49 pontos de audiência. Gênesis ainda foi líder no horário e atingiu pico de participação e audiência às 22h12, com 53,55% (share) e 15,58 pontos de audiência.

A estreia de Gênesis se tornou o programa mais assistido do dia na televisão aberta argentina.

