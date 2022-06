“Gênesis” foi indicada a Melhor Roteiro de Telenovela pelo 6º Prêmio ABRA

publicidade

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas acaba de divulgar a lista com os finalistas do 6º Prêmio Abra de Roteiro. “Gênesis” foi indicada na categoria Melhor Roteiro de Telenovela.

“Gênesis", da Record TV, é uma novela de Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro. Escrita com André Rodrigues, Ecila Pedroso, Jaqueline Corrêa, Marcos Ferraz, Meuri Luiza, Valéria Motta e Vânia Matos. Supervisão de texto de Cristiane Cardoso.

Entre os destaques estão a indicação do Brasil para o Oscar (“Deserto Particular), ''Marighella" e ''Cabras da Peste”.

Os finalistas concorrem em onze categorias e foram escolhidos por membros da associação. A comissão do prêmio ainda vai consagrar os prêmios de: Prêmio da Crítica, Roteirista do Ano e Prêmio Abraço (de Excelência em roteiro para os roteiristas em ascensão).

A comissão do prêmio da crítica é composta pelos críticos: Cristina Padiglione (TelePadi / Folha), Flávia Guerra (Plano Geral – podcast), Carol Moreira (Modus Operandi/You Tube), Nilson Xavier (TV História), Arthur Gadelha (Presidente da Aceccine- Ceará / autor do Ensaio Crítico) e Marco Aurélio (Cinemas Afro-Atlânticos).

A entidade também divulgou que o roteirista que será homenageado esse ano será o cineasta Joel Zito Araújo e o prêmio Parceria será dado ao FRAPA (Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre) que chega à sua décima edição realizando debates e rodas de conversa, promovendo o encontro entre os profissionais, qualificando autores em diversos estágios da carreira e premiando profissionais e suas obras no Brasil e na América Latina.

O Prêmio ABRA de Roteiro surgiu em 2016, com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação. A cerimônia de premiação esse ano volta a ser presencial e será realizada em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, que recentemente reabriu suas dependências para receber o público.

Entre os concorrentes também estão:

Melhor Roteiro Original de Filme de Ficção

A Mesma Parte de um Homem Roteiro de Ana Johann e Alana Rodrigues

Cabeça de Nêgo Roteiro de Déo Cardoso

Deserto Particular Roteiro de Henrique dos Santos e Aly Muritiba

Doutor Gama Roteiro de Luiz Antônio

Juntos a Magia Acontece 2 Criado e Escrito por Cleissa Regina Martins. Supervisão de George Moura

Madalena Roteiro de Madiano Marcheti, Thiago Gallego, Thiago Ortman e Tiago Coelho

Vento Seco Roteiro de Daniel Nolasco

Melhor Roteiro Adaptado de Filme de Ficção

Bob Cuspe – Nós não gostamos de gente Roteiro de Leandro Maciel e César Cabral, livremente inspirado na obra de Angeli.

Eduardo e Mônica Roteiro de Matheus Souza. Roteiro Final de Matheus Souza, Claudia Souto, Jessica Candal e Michele Frantz. Inspirado na música original de Renato Russo.

Marighella Roteiro de Felipe Braga e Wagner Moura, adaptado da obra “Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo”, de Mario Magalhães

Meu nome é Bagdá Roteiro de Caru Alves de Souza e Josefina Trotta, livremente inspirado na obra “Bagdá, o Skatista” de Toni Brandão, script supervisor: JP Teixeira, assistente de roteiro: Azaraha Martín

O Silêncio da Chuva Roteiro de Lusa Silvestre. Inspirado no livro “O Silêncio da Chuva”, de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

Melhor Roteiro de Documentário

A Última Floresta Roteiro de Davi Kopenawa Yanomami e Luiz Bolognesi.

Aleluia – O Canto Infinito do Tincoã Roteiro de Tenille Bezerra.

Chão Roteiro de Camila Freitas e Marina Meliande.

Entre nós, um segredo Roteiro de Beatriz Seigner, Toumani Kouyaté e Ricardo Terto.

Limiar Roteiro de Coraci Ruiz e Luiza Fagá

Por onde anda Makunaíma? Roteiro de Juliana Colares, argumento de Rodrigo Séllos e Klaus Schmaelter.

Melhor Roteiro de Filme de Comédia | Prêmio Paulo Gustavo

A Sogra Perfeita Roteiro de Flávia Guimarães e Bia Crespo

Cabras da Peste Roteiro de Denis Nielsen e Vitor Brandt

Depois a louca sou eu Roteiro de Gustavo Lipsztein, adaptado do livro “Depois a Louca Sou Eu”, de Tati Bernardi

O Auto da Boa Mentira Roteiro de João Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto, baseado nas histórias de Ariano Suassuna.

Tô Ryca 2 Roteiro de Fil Braz.

Melhor Roteiro de Telenovela

Além da Ilusão Novela de Alessandra Poggi, Escrita com Adriana Chevalier, Letícia Mey, Flávio Marinho e Rita Lemgruber / Rede Globo.

Gênesis: Novela de Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro. Escrita com André Rodrigues, Ecila Pedroso, Jaqueline Corrêa, Marcos Ferraz, Meuri Luiza, Valéria Motta e Vânia Matos. Supervisão de texto de Cristiane Cardoso / Rede Record.

Quanto mais vida, melhor! Novela de Mauro Wilson. Escrita com Marcelo Gonçalves, Mariana Torres e Rodrigo Salomão / Rede Globo.

Um Lugar ao Sol Novela de Lícia Manzo, escrita com Leonardo Moreira e Rodrigo Castilho. Colaboração de Carla Madeira, Cecília Giannetti, Dora Castellar e Marta Goés / Rede Globo.

Verdades Secretas 2 Novela de Walcyr Carrasco, Escrita com Márcio Haiduck, Nelson Nadotti e Vinícius Vianna / Globoplay.

Roteirista do Ano | Prêmio Paradiso

Ana Paula Maia

Arnaldo Branco

Felipe Braga

Ludmila Naves

Luiz Bolognesi

Prêmio Parceria Frapa - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre

Roteirista Homenageado Joel Zito Araújo

Ver lista completa no site da ABRA.