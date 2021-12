"Gênesis in Concert" reúne 14 canções da novela que emocionou o Brasil

publicidade

Depois do enorme sucesso da superprodução Gênesis, a Record TV exibe na programação de fim de ano, o musical "Gênesis in Concert" na noite desta terça (28). O especial vai apresentar as canções da novela que emocionou o Brasil.

"Gênesis in Concert" terá 14 atrações musicais com orquestra e coral, cantores e cantoras que apresentarão intepretações feitas especialmente para o programa. Cada número será acompanhado de cenas marcantes da novela e promete muita emoção para o público.

O programa também traz depoimentos de protagonistas, como Juliana Boller (Eva) e Adriana Garambone (Sara) entre outros, que revelam o impacto da novela em suas vidas.

Os atores que interpretaram canções durante a trama também fazem apresentações no especial. Carlo Porto (Adão) canta "Jardim da Inocência".

Já Adriana Garambone (Sara) está em dois momentos. O primeiro na canção "Lembranças" e em um segundo momento acompanhada de backing vocals na trilha das mulheres do acampamento de Abraão (Zécarlos Machado).

Miguel Coelho (Jacó) e Michele Batista (Lia) apresentam "Meu Sonho", tema de seus personagens.

Estão na atração renomados cantores da música gospel. Vinícius Guerra canta o tema de abertura da novela "Começo de Tudo". E ainda, Paulo Cesar, Marcia Paulo, Nicole Garcês, Samara Gomes e Murilo Onofre.

Gravado nos estúdios da Record TV em São Paulo, o programa conta com a participação dos apresentadores da emissora: Celso Freitas, Cesar Filho, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Eduardo Ribeiro.

A plateia também conta com a participação do elenco que fez história na teledramaturgia brasileira. O especial "Gênesis in Concert" vai ao ar nesta terça (28), às 22h45min, logo após a série "Quando Chama o Coração".