Gabriel Diniz pegou avião para fazer surpresa no aniversário da noiva

O cantor Gabriel Diniz, autor do sucesso "Jenifer", morreu, aos 28 anos, após a queda do avião bimotor de pequeno porte que estava a bordo nesta segunda, no Nordeste.

Segundo fontes ligadas ao cantor, Gabriel pegou o avião bimotor para voltar mais rápido para Maceió a fim de fazer uma surpresa para a noiva, a psicóloga alagoana Karoline Calheiros, que completou 25 anos neste domingo. O cantor tinha um relacionamento há dois anos com a psicóloga.

Gabriel poderia ter ficado mais um dia, mas resolveu voltar antes. Os documentos do cantor foram encontrados entre os escombros do avião.

Na noite deste domingo, o forrozeiro estava em Feira de Santana, como o próprio divulgou no Stories do Instagram. Gabriel ficou conhecido no Brasil após o sucesso da música "O Nome dela É Jenifer". Só no Youtube, o vídeo conta com mais de 230 milhões de visualizações.

O cantor estava vivendo a sua melhor fase profissional e tinha dezenas de shows agendados no Nordeste neste período de grandes festas juninas