Gaby Amarantos revela capa do single "Amor Pra Recordar"

publicidade

A paraense Gaby Amarantos revelou a capa de mais um single de sua carreira, que vai contar com um clipe cinematográfico. A canção "Amor Pra Recordar", em parceria com Liniker, chega às plataformas digitais no dia 19 de agosto.

Com cenas gravadas em Belém e São Paulo, a produção do videoclipe enfatiza a luta das mulheres ribeirinhas que vivem em locais de pouco acesso à infraestrutura e que precisam deixar de lado seus próprios sonhos para cuidar dos filhos e da família. Na capa do single, Gaby aparece ao lado de Liniker, convidando o público para uma viagem ao passado, dentro de uma história que se mescla com fatos verídicos de sua própria vida.

"No começo do clipe venho de cara limpa, trazendo a mais pura essência que existe dentro de mim. É literalmente um convite para que todas as mulheres nunca desistam de seus sonhos. Além disso, fiz questão de contar com a participação da minha amiga Liniker, uma artista que tenho total admiração e que nos presenteou com sua voz maravilhosa", diz Gaby Amarantos.

A composição e melodia é de Tonny Brasil, Gaby Amarantos e Jaloo, que também assina a produção musical do single. A música é uma adaptação de um grande sucesso do cancioneiro brega "A Primeira vez", de Tonny Brasil. Gaby e Jaloo se inspiraram na letra desta canção para compor a nova versão.