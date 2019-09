Gal Costa faz show no festival MECAMaquiné em outubro

publicidade

Gal Costa chega no Rio Grande do Sul para um show no festival MECAMaquiné no dia 12 de outubro, na Fazenda Pontal, em Maquiné. A programação também conta com apresentações de Tulipa Ruiz, MC Tha, Vermelho Wonder (apresentado por TNT Energy Drink), Forró RED Light, Marô e Akeem Music.

A baiana Gal Costa vai apresentar a turnê do DVD recém-lançado "A Pele do Futuro" e no repertório trará faixas inéditas como “Palavras no Corpo”, além de músicas de outros compositores que mesclam todas as gerações e vão de Gilberto Gil e Djavan à Marília Mendonça. Ela também cantará as novas versões de clássicos como “Sua Estupidez”, “Oração de Mãe Menininha” e “Festa do Interior” e clássicos dos seus 53 anos de carreira.

Tulipa Ruiz também faz parte do line up do festival após os shows energizantes no MECAInhotim 2019, em Brumadinho, e no MECABrennand 2019, em Recife. A cantora e compositora se apresenta com a banda Pipoco das Galáxias, em turnê que celebra seus quatro álbuns: "Efêmera", "TudoTanto", "Dancê" e "Tu". MC Tha se apresenta na região Sul pela primeira vez com o seu álbum de estreia, o recém-lançado “Rito de Passá”.

O festival também terá pistas paralelas com música pop, eletrônico alternativo e house music e vários painés para debate. A programação completa está disponível no site do MECAMaquiné.

Os valores dos ingressos são R$ 80 para clientes digio e R$ 100 com doação de 1 livro em bom estado (meia-entrada social).