Gal Costa ganha homenagem de Joyce Moreno e Marcos Valle

Ainda emocionados, Marcos Valle e Joyce Moreno se uniram para transformar a dor pela perda de Gal Gosta (1945 - 2022) em canção. Os dois entraram no estúdio da gravadora Biscoito Fino, no Rio de Janeiro, sob o impacto da perda da cantora, para gravar a inédita “A chuva sem Gal”, lançada nas plataformas de streaming terça-feira, dia 20 de dezembro.

O tema foi composto por Marcos Valle ao piano, tão logo ele soube da notícia, na manhã de 9 de novembro. Por saber da ligação afetiva de Joyce com Gal, Valle mandou a melodia para a parceira escrever uma letra.

Marcos Valle conta:

“Quando eu recebi a notícia, bateu aquela emoção: eu não sabia como canalizar o que eu estava sentindo. Fui pro terraço da minha casa e fiquei ali, sozinho, olhando a chuva que caía. Aí me veio essa melodia e essa ideia, “chuva sem Gal”, um pouco por conta da canção “Chuva de Prata”, que ela gravou. Foi uma melodia que chegou com uma certa leveza, apesar de triste, e quando a terminei pensei na hora em falar com a Joyce”.

Joyce Moreno, por sua vez, se emocionou na primeira audição: “Eu estava mexidíssima. Foi como se um pedaço do coração do Brasil tivesse parado de bater, naquele momento. Aí, eu recebi essa melodia linda do Marcos. Escrevi a letra chorando muito: achei que não conseguiria, mas ela saiu, na emoção da hora. No dia seguinte eu fiz os últimos ajustes e mandei pra ele, que imediatamente me disse que tinha adorado”, pontua.

Além dos parceiros, que se revezam nos vocais (Marcos também ao piano), a gravação do single “A chuva sem Gal” contou com Tutty Moreno na bateria, Jorge Helder no baixo e Jessé Sadoc no flugelhorn. A capa do single "A chuva sem Gal" leva a assinatura do artista plástico Omar Salomão, que havia criado a arte dos singles e do álbum "Nenhuma Dor", que Gal Costa lançou em fevereiro de 2021.

