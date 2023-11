Garrafa de uísque envelhecido por 60 anos é leiloada por R$ 13 milhões

publicidade

Uma garrafa do uísque escocês considerado "o mais procurado" do mundo foi leiloada por quase 2,2 milhões de libras (mais de R$ 13 milhões), um recorde em leilão para uma garrafa de vinho ou destilado. O Macallan Adami 1926 foi vendido na Sotheby's em Londres, após uma guerra de lances entre possíveis compradores por telefone e no local.

Depois de ser envelhecido em barris de jerez por 60 anos, apenas 40 garrafas do The Macallan 1926 foram produzidas em 1986. Doze delas, incluindo a leiloada pela Sotheby's, tinham rótulos desenhados pelo pintor italiano Valerio Adami.

A garrafa vendida no leilão foi a primeira a ser recondicionada pela destilaria antes da venda. Isto incluiu a substituição da rolha e a aplicação de nova cola nos cantos dos rótulos do vasilhame.