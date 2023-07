"Gatos no museu", nova animação, chega aos cinemas no dia 10 de agosto; veja trailer

publicidade

Prepare-se para embarcar em uma viagem cheia de aventuras e emoção em "Gatos no Museu", nova animação de Gerry Swallow, autor de “A Era do Gelo 2”. Voltado para públicos de todas as idades, o filme chega com exclusividade aos cinemas nacionais em 10 de agosto e a Imagem Filmes, distribuidora responsável pelo lançamento, divulgou o primeiro trailer oficial. Veja no final da matéria.

Você sabia que o Museu Hermitage abriga não apenas obras de arte preciosas, mas também uma equipe especial de gatos? Esses felinos têm a importante missão de proteger as obras e manter o museu livre de roedores e pragas.

"Gatos no Museu" é baseado nesta história real e apresenta as aventuras de Vincent, um gato muito corajoso, e seu fiel amigo, o ratinho Maurice. Após escaparem de uma enchente, eles são resgatados por marinheiros e levados até o majestoso Hermitage, onde conhecem o esquadrão de gatos de elite que protege o museu. Após se unir ao grupo, Vincent precisa enfrentar desafios emocionantes para proteger o seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa.

O filme é sobre a importância da coragem e da amizade, além de fazer uma viagem por algumas das obras de arte mais importantes da história. Prepare-se para se encantar e se emocionar com os personagens que prometem divertir o público de todas as idades.

Sinopse

Trailer: