Gelson Oliveira faz show gratuito nesta quinta-feira

publicidade

Retomando suas apresentações presenciais, o compositor, cantor e instrumentista Gelson Oliveira apresenta o show “Trajetória” no projeto Mistura Fina, com obras relevantes de sua carreira. Neste show, adaptado para o formato “voz e violão”, o músico gaúcho mostra um repertório extraído de seus álbuns gravados, solo ou em parcerias com colegas, ao longo de sua caminhada musical, que completa 43 anos em 2022. A apresentação ocorre nesta quinta-feira (28), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº), Porto Alegre.

Gelson Oliveira, que já criou obras para televisão, cinema, dança e teatro, é um dos artistas mais premiados de Porto Alegre. Entre as distinções recebidas pelo músico, constam o Troféu Açorianos de Música de Porto Alegre, o Prêmio Sharp e o Prêmio FIAT de Música. Já se apresentou no Uruguai, Argentina, França, Suíça, Áustria, Alemanha, Inglaterra e Itália. Nomes como Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Antonio Villeroy, Paulo Moura e Gilberto Gil, estão na extensa lista de artistas, com quem Oliveira já gravou e dividiu o palco. Atualmente, está gravando um novo álbum, com lançamento previsto para o início de 2023.

Sobre o projeto Mistura Fina

Depois de passar um período sendo realizado em formato virtual - de abril de 2020 a agosto de 2021 – o projeto Mistura Fina está de volta, agora, de forma presencial, no Foyer do Theatro São Pedro, apresentando a diversidade da produção musical brasileira. “Resistimos e, graças a Secretaria de Estado da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura e à Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), chegamos em 2022 com a quarta edição do projeto, garantindo o encontro entre a arte e o público, motor principal do Mistura Fina”, afirma Letícia Vieira, produtora do projeto.

Conforme informa a assessoria de imprensa do projeto, também há uma forte parceira do projeto, a OVNI Acessibilidade Universal, que presta serviço desde a primeira edição e estará junto, com audiodescrição em todos os dias do evento.