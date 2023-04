Gene Simmons passa mal e interrompe show do Kiss em Manaus; veja

O baixista Gene Simmons deu um susto nos fãs que acompanhavam o show do Kiss na noite desta quarta-feira, dia 12, em Manaus. Ele passou mal no palco montado na Arena da Amazônia e precisou ser atendido.

Um vídeo do momento em que o show é interrompido foi postado nas redes sociais.

Segundo relatos de fãs que estavam no show, o calor na capital amazonense contribuiu para o mal-estar de Simmons. O baixista precisou de alguns minutos de descanso para retornar ao palco e retomar o espetáculo.

O show do Kiss faz parte da turnê Monsters of Rock. Em Manaus eles tocaram ao lado de Sepultura e Scorpions. O Kiss ainda vai se apresentar em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Florianópolis.

Após o ocorrido, ele postou:

“Ok, crianças. Não é grande coisa. Obrigado por seus recados amáveis. Ontem à noite tocamos no Amazon Jungle Stadium/Brasil. A umidade e a temperatura estavam nas alturas. Eu estava desidratado e fui forçado a sentar para uma música. Voltamos ao palco em 5 minutos e terminamos o show“, escreveu o roqueiro em seu tweet.

Ok, kids. Not a big deal. Thanks for your kind wishes. Last night we played Amazon jungle Stadium/Brazil. Humidity and temperature were sky high. I was dehydrated and was forced to sit for a song. We got back on stage in 5 minutes & finished the show. 🤟😎 https://t.co/yMJXOEn8uB