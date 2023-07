Gerard Butler, mansão e convento

publicidade

Enquanto as salas de cinema, em sua maioria, abrigam as peripécias épicas do agente Hunt, em “Missão Impossível”; da boneca polêmica “Barbie”; as aventuras arqueológicas de Indiana Jones; e a catarse bombástica de “Oppenheimer”, chegam novas produções às telas. Uma delas é “Missão Sobrevivência”, com sua proposta de “ação eletrizante” envolvendo a CIA, com espiões internacionais e muitas armas e explosões. A produção tem direção de Ric Roman Waugh, o mesmo de “Destruição Final: O Último Refúgio”.

A estrela que brilha na telona é a do astro Gerard Butler, para quem a singularidade e energia da cidade na Arábia Saudita onde foram rodadas grande parte das cenas foram essenciais: “O cenário acrescenta uma personalidade totalmente nova ao filme”, comentou Butler em recente entrevista.

Em “Missão de Sobrevivência”, depois de ter sua turbulenta missão e identidade reveladas, Tom Harris, vivido por Butler, se vê encurralado no coração de um território hostil. Para escapar, ele e seu tradutor precisam sair do deserto e chegar o mais rápido possível em uma base em Kandahar, fugindo de forças de elite inimigas e de espiões internacionais que querem matá-los. O envolvimento da audiência com a produção pode se dar não apenas pelas cenas intensas de ação, mas também pela fotografia criativa e que se destaca, com imagens espetaculares, de dunas a ravinas.

Outra novidade a partir de hoje nas telonas é o suspense com toques de terror “O Convento”, filme com uma hora e meia de duração e direção do britânico Christopher Smith, o mesmo de “O Ritual” e “Riviera”. Nesta nova empreitada, o diretor conta com Jena Malone, Danny Huston e Ian Pirie para contar os eventos que ocorrem depois da misteriosa morte do padre Miguel, interpretado por Steffan Cennydd. Mulher da ciência mais do que da religão, sua irmã Grace, vivida por Jena, decide viajar até o convento onde ele vivia na Escócia para descobrir o que realmente aconteceu. Sem confiar na versão oficial da Igreja, ela investiga e acaba descobrindo mistérios aterradores.

Também chega aos cinemas a comédia de fantasia “Mansão Mal-Assombrada”, criação do universo Disney. O realizador norte-americano Justin Simien, de “Bad Jair” e “Cara Gente Branca” reuniu Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito e Tiffany Haddish para contar novamente a estória da mulher e seus filhos que se mudam para uma mansão em Nova Orleans (EUA). A primeira adaptação cinematográfica de “Mansão Mal-Assombrada foi feita há 20 anos e teve, além da atual versão, outras duas: “Mansão Mal-Assombrada” (2003); “Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante” (2021). Inspirado na atração de um parque temático, “Mansão Mal-Assombrada” é sobre mãe e filho que se unem à equipe formada por uma cientista, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador obstinado para tentar livrar a casa de invasores sobrenaturais.