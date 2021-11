Gerson Conrad se apresenta hoje em Porto Alegre

publicidade

O músico Gerson Conrad, ex-Secos e Molhados, se apresenta hoje em Porto Alegre, às 20h, no Parapha Baiuca (João Alfredo, 425). Ele volta à Capital também para gravação de um material inédito. Conrad relança, pela Gravadora Soma, a música Lago Azul (2018), terceiro título de discografia que estava estacionado desde 1981.

Ex-morador de Porto Alegre, a identificação com a Capital foi um dos motivos pela escolha de relançar o trabalho na cidade. “Estudei no Colégio Rosário, completando o ginásio nesse período. Costumo brincar dizendo que, nesse período de adolescência, foi em POA que aprendi todas as sacanagens de guri, me preparando assim para a vida. Por esse motivo, tenho profundo carinho por Porto Alegre”, disse Gerson.

Entre o novo trabalho que será gravado na cidade está um single em parceria com o músico e produtor Luka Schwab, uma possível versão do compositor de Rosa de Hiroshima e um poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad e que foi lançado primeiramente em uma versão do Secos e Molhados, em 1973. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (51) 99222-3347 ou no local, mediante disponibilidade.