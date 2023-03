Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado oferece oficina de publicação independente

publicidade

Nesta sexta-feira, 31, às 10h30min, a ilustradora e quadrinista Val Armanelli ministra uma oficina de publicação independente na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). Ela é autora dos quadrinhos "Em fuGa!" (2015), "As flores falam" (2018) e "Comida de fada" (2021), também fez alguns zines como "Agachar" (2019) e "Solo" (2019).

A atividade é para maiores de 14 anos e a entrada é franca.

Temáticas da oficina

As diferentes formas de se publicar um livro de forma independente, em diferentes formatos — como zine e demais publicações — e as diferentes formas de impressão para se planejar uma publicação de forma coerente são temas do encontro. Os alunos também farão um zine colaborativo em sala — uma forma de publicação simples, barata e prática que pode ser impressa inclusive em xerox. Na sequência, a professora apresentará seus trabalhos, bem como outras publicações independentes, explicando as características de cada uma delas.

A oficina pretende ensinar sobre as diferentes formas de impressão e publicação, possibilitando a liberdade de construir um projeto às próprias custas, sem a participação em editais ou editoras; desde o planejamento, passando pelos diferentes caminhos possíveis para torná-lo concreto. Os participantes podem trazer os materiais de artes que estão acostumados a usar, mas a BPE fornecerá papel, lápis e borracha aos inscritos.

Val Armanelli

Ilustradora, quadrinista e professora, Val Armanelli é formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela dá aulas de desenho desde 2017, desenvolvendo seu próprio método para aulas online em 2020. Ministrou oficinas em instituições como Fundação Municipal de Cultura, Palácio das Artes de Belo Horizonte (Cefart) e Memorial Minas Vale do Rio Doce. Desde 2021 é professora de Artes na Escola Stella de Educação Infantil e Fundamental.

Sobre a Gibiteca BPE

A Gibiteca BPE foi criada pela Biblioteca Pública do Estado em novembro de 2021, com o objetivo de oferecer aos jovens e adultos o acesso à leitura de quadrinhos. Também promove consultas diárias e eventos mensais − envolvendo quadrinistas, editores, desenhistas e profissionais de áreas afins, para discutir assuntos que envolvem a cultura pop e o mercado de trabalho.

A instituição oferece um acervo de mais de 8 mil itens. As revistas em quadrinhos ficam à disposição dos leitores, apenas para consulta local, na Gibiteca, primeiro piso da BPE. O acervo é composto de mangás, quadrinhos de super-heróis — na maioria Marvel e DC Comics, em coleções e números avulsos, e também séries mensais, especiais, graphic novels e materiais em capa dura, gaúchos, nacionais e estrangeiros.

Serviço

Oficina Publicação independente, com Val Armanelli

Data: 31/03

Horário: 10h30

Faixa etária: A partir de 14 anos

Número máximo de alunos na oficina: 10