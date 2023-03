publicidade

Nas noites desta sexta, 03, sábado, 04 e domingo, 05, Gilberto Gil apresenta a sua turnê 'In Concert' no Auditório Araújo Vianna. Os ingressos estão praticamente esgotados para os primeiros dois dias de show. A venda oficial é na plataforma Sympla.

Sobre a tour:

Gilberto Gil desempenha papel fundamental no constante processo de modernização da Música Popular Brasileira. Sua carreira se estende por mais de 50 anos como um dos compositores, cantores e instrumentistas mais relevantes e influentes do mundo, com mais de 70 álbuns lançados, nove prêmios Grammy Awards, além do título de imortal da Academia Brasileira de Letras. Um compositor único movido por um imenso talento e curiosidade, que o tornou embaixador da cultura brasileira.

Gilberto Gil criou um repertório refinado e convidou seus filhos Bem Gil (violão e guitarra), José Gil (bateria e percussão) e seus netos João Gil (violão e baixo) e Flor Gil (teclados e vocais) além do experiente baterista Marcelo Costa para o acompanhar no palco. Juntos, eles levam o público a uma jornada musical e afetiva permeada das visões de mundo de Gilberto Gil.

Após o sucesso da turnê na Europa em 2021, lotando as platéias de 18 cidades por onde passou em países como França, Alemanha, Suécia, Portugal e outros, é a vez do público brasileiro desfrutar de mais este espetáculo de Gilberto Gil ao longo do ano de 2022/23

Ficha técnica

Gilberto Gil – voz e violão

Bem Gil – guitarra e baixo

João Gil – guitarra e baixo

José Gil- bateria e percussão

Flor Gil – voz e teclados

Serviço

Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Quando:

03 de março de 2023, sexta-feira, a partir das 21h

04 de março de 2023, sábado, a partir das 21h

05 de março de 2023, domingo, a partir das 20h

Abertura da casa:

Sexta-feira: 19h30

Sábado: 19h30

Domingo: 18h30

Ingressos para o dia 03 de março: apenas para mesas bistrô

Ingressos para o dia 04 de março: mesas bistrô, pista lateral esquerda - em pé e direita - em pé

Ingressos para o dia 05 de março: alta lateral, alta central, baixa lateral, baixa central e mesas bistrô.