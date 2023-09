Gilberto Gil lança dois livros de canções ilustradas em parceria com o artista Daniel Kondo

publicidade

Livro que celebra a vida e a obra de um dos maiores cantores e compositores brasileiros, "Nós, a gente" traz 40 músicas icônicas de Gilberto Gil traduzidas e ressignificadas pelo olhar criativo do artista visual Daniel Kondo. A parceria entre os dois teve início na criação da logomarca de "Nós, a gente", turnê de Gilberto Gil e família pela Europa, em meados de 2022, e que trouxeram ao Brasil. Esse projeto múltiplo, em que se comemorou os 80 anos do patriarca junto aos filhos, filhas, noras, netos e bisneta, culminou em dois documentários — "Em casa com os Gil" e "Viajando com os Gil" — e um site.

Agora, ganha desdobramento neste livro inédito. “Kondo reinventa possibilidades de Gil para celebrar mais um momento, fazer mais uma refestança na grande celebração que nunca termina”, escreve o organizador Guilherme Gontijo Flores na abertura do livro. “É o que as leitoras e os leitores da obra poderão encontrar em peças como Palco, na qual o grande número de imagens mentais da letra de Gil é sutilmente incorporado e desenvolvido num cântaro grego de duas cores (amarelo e vermelho) que lança suas águas para cima em amarelo, marrom e azul, ao lado de uma imensa explosão de cores matriciais que terminam por fazer um encontro entre fogos de artifício explodindo e o desabrochar de um dente-de-leão.”

"Nós, a gente" é um livro que convida a ler cantando. O recorte ilustrado do cancioneiro de Gilberto Gil pinça composições marcantes que vivem no imaginário coletivo, como "Realce", "Esotérico", "Barato total", "Refazenda", "Domingo no parque", "Se eu quiser falar com Deus", "Aqui e agora", entre outras. Parte das músicas reunidas passou originalmente pelas sugestões familiares e entrou nos shows da turnê, enquanto outras foram escolhidas por revelarem relances importantes da trajetória artística, conceitual e afetiva de Gil num retrospecto da sua fase atual. Ao final do livro, há uma entrevista feita com Gilberto e Flora Gil: ambos falam sobre os bastidores da turnê, sobre a vida em família e sobre esse tempo de celebração.

Andar com fé

O livro "Andar com fé" estreia a coleção letrailustre, da WMF Martins Fontes, que trará uma série de canções brasileiras emblemáticas, acompanhadas de um complexo jogo ilustrado. O cantor e compositor Gilberto Gil inaugura o primeiro volume com uma de suas músicas mais célebres, em interpretação do artista visual Daniel Kondo, apresentando uma abordagem singular para esse hino de fé.

Poesia e imagem estão entrelaçadas em 40 páginas de imersão em Andar com fé, canção composta em 1982, ano em que Gil completava 40 anos e lançava o álbum Um Banda Um, dedicado a diálogos com as religiosidades católica, de matriz africana, umbandista, oriental etc. — uma obra que mostra sua afirmação nas fés múltiplas. “O livro tem uma série de enigmas cifrados e mimetismos visuais para quem deseja fazer uma leitura transversal pelas imagens”, explica Daniel Kondo. “O corpo da mulher se transmutando na cobra-coral remete à fábula bíblica da cobra que expulsou Adão e Eva do Paraíso, só que no corpo da mulher. Depois, essa mesma forma se converte em um violão, e ao colocar a imagem na vertical, ela mimetiza um crânio humano, no momento da letra em que Gil fala que a fé está para morrer”, detalha.

A coleção letrailustre já tem entre próximos compositores confirmados nomes como Chico Buarque, Djavan e Nando Reis.