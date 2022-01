Gilson & Gabriel fazem show no Litoral Norte

publicidade

Neste sábado, Gilson & Gabriel fazem show na SAAS (Rua Uruguaiana, 99), em Arroio do Sal, às 21h. A dupla participa do Festival Nacional do Chopp ao lado de artistas como Gabriel Valim, Junior Mattos e Eh Expresso, que garantirão oito horas de festa para o público.

A dupla Gilson & Gabriel gravou recentemente um novo EP em Gramado. A disponibilização da primeira faixa do EP, que conta com um conteúdo audiovisual, será lançada nas plataformas digitais ainda neste mês de janeiro.

No repertório do EP, grandes sucessos da música sertaneja, além de uma canção autoral inédita intitulada “O Pior É Que Eu Gosto”. Entre as regravações selecionadas para os medleys, clássicos como “Último Beijo” (Bruno e Marrone), “Foi Pá Pum” (Simoni e Simaria) e “Peão Apaixonado” (Rio Negro e Solimões).

Sobre a dupla:

Gilson & Gabriel apresentam o melhor do sertanejo com um toque da cultura do Sul do Brasil. Com diversos trabalhos gravados, já abriram shows de grandes estrelas como Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Alexandre Pires e Giovani, da dupla com Gian. Amigos desde a adolescência, decidiram formar dupla em 2003, no município de Taquara (RS) e assim focar na paixão de ambos: a música sertaneja.

Gilson é pianista clássico e multi-instrumentista. Aos 9 anos iniciou aulas de música em sua cidade e não parou mais. É bacharel em música com ênfase em piano clássico, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Violão, piano, acordeom, baixo e guitarra, são instrumentos que Gilson toca. Atua também como coordenador no Departamento de Música de Gravataí (RS). Mas seu destaque na música veio mais forte quando começou a compor. Atualmente, todo o repertório gravado pela dupla gaúcha tem a assinatura de Gilson, e algumas canções foram feitas em parceria com Gabriel.

Gabriel também se iniciou na música ainda criança. Com apenas 8 anos de idade aprendeu a tocar violão e cantava em eventos e casamentos. O músico saiu da roça, em busca de novas oportunidades, focando sempre no objetivo de estar no universo do sertanejo. No ano de 2010 ganhou o prêmio na categoria de melhor intérprete no Festival da Música, concurso estadual que ocorreu na capital do Rio Grande do Sul, promovido pelo SESI. Gabriel concorreu pela cidade de Igrejinha (RS), interpretando o clássico Evidências. O artista toca violão e ao lado de Gilson compõe algumas canções do repertório.

Ingressos: no local e promoters cadastrados. Informações e reservas: 51 99859 9747