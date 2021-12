Giovanni Renê é o grande campeão do Top Chef Brasil 3

publicidade

O chef Giovanni Renê, de 29 anos, tem muitos motivos para comemorar! Além de conquistar o título de melhor cozinheiro do Brasil após vencer a terceira temporada do Top Chef Brasil 3, ele também vai levar para casa um grande prêmio de R$ 300 mil!



Ao longo da temporada, o participante deu um show de criatividade, soube dar a volta por cima e surpreender os jurados com pratos ousados. Ao lado do também finalista Cadu, ele escapou de uma eliminação dupla e mudou as regras do jogo.



O chef conquistou a Faca de Ouro e uma bolada de R$ 10 mil após surpreender os jurados com um hambúrguer diferentão. Porém, a alegria não foi geral, já que sua grande amiga, Ana Galotta, foi eliminada naquele mesmo episódio.



Com o poder da Faca de Ouro em mãos, Giovanni escolheu trabalhar na equipe de Emmanuel no duelo contra Felipe Bronze e mandou Enrique direto para o Desafio de Eliminação. Mas, isso não o impediu de também ir para a prova final com o concorrente que ele considerava forte. E o pior: Enrique levou a Faca de Ouro.



Giovanni foi o primeiro chef a conquistar uma vaga na grande final ao ousar na preparação de uma lasanha, que fugia totalmente da massa tradicional. E, claro, era a cara do Giovanni, como os próprios jurados disseram.

Na grande final não foi diferente e ele surpreendeu mais uma vez ao preparar o menu da vida e assim garantir o título de melhor do Brasil!

Reveja os episódios, a grande final e conteúdos extras do Top Chef Brasil 3 no PlayPlus!