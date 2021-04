"Girl From Rio", de Anitta, terá lançamento em exposição de arte

publicidade

Anitta lançou, nesta quinta-feira (29), o single Girl From Rio, no qual traz a sua perspectiva e exalta o Rio de Janeiro. Para o lançamento do clipe, nesta sexta (30) às 10h, a cantora planejou uma exposição de arte no The Good Time Hotel, em Miami, nos Estados Unidos, onde ela está por tempo indeterminado.

Na coletiva de imprensa online que aconteceu na quinta (29), Anitta falou sobre os planos para o lançamento.

"As duas apresentações que a gente vai fazer seguirão a estética dos anos 1950 porque encontramos a localização perfeita, o hotel de dois amigos, Pharell Williams e Dave, aqui em Miami. O lançamento do videoclipe vai ser lá e também vamos fazer uma exibição de arte com as fotos do clipe."

Segundo a cantora, as imagens do vídeo trazem a estética dos anos 1950, fazendo referência à Garota de Ipanema, e o olhar de Anitta para o Rio de Janeiro. As inspirações para o novo trabalho foram Carmen Miranda e a série Ratched.