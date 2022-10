Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados de divórcio, diz site

publicidade

A crise no casamento de Gisele Bündchen e do jogador de futebol americano Tom Brady continua. Segundo o site "Page Six", fontes próximas afirmam que o casal contratou advogados de divórcio.

A imprensa americana já havia divulgado que a modelo brasileira e o marido estariam vivendo em casas separadas depois de uma briga, mas agora também estariam tomando medidas para a separação legal.

Os problemas no relacionamento de Gisele e do atleta teriam começado após a desistência dele de se aposentar do esporte. À revista Elle, a brasileira revelou que gostaria que o marido passasse mais tempo com a família.

Em setembro, Gisele teria sido vista chorando pelas ruas de Nova York, conforme apontou o "Page Six". Já Brady estaria enfrentando piadas e descontentamento por colegas do seu time, o Tampa Bay Buccaneers, por conta da crise no casamento.