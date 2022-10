Gisele Bündchen e Tom Brady vão ter guarda compartilhada dos filhos

publicidade

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram a separação nesta sexta-feira (28). A modelo e o jogador de futebol americano ficaram casados por 13 anos e têm dois filhos juntos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Eles teriam decidido pela guarda compartilhada das crianças.

Segundo a revista People, Gisele e Brady vão dividir os cuidados com os filhos. O ex-casal teria assinado os papéis do divórcio nesta manhã e ambos teriam as crianças como principal preocupação.

A modelo e o atleta estariam acertando os detalhes da separação e, principalmente, da guarda dos filhos desde que os rumores da separação surgiram. A guarda compartilhada teria sido decidida como um acordo entre eles.

Os termos exatos da guarda de Benjamin e Vivian vão ser mantidos em segredo de Justiça. Os pais das crianças querem preservar a privacidade da família e não querem correr o risco das informações da separação e da vida das crianças virem a público.

O anúncio do fim do casamento foi feito na tarde desta sexta-feira (28), por meio das redes sociais. A modelo e o jogador de futebol americano compartilharam textos em que comunicam a decisão aos seguidores.

"Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente o nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo os nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com todo amor, cuidado e atenção que eles merecem", afirmou Gisele Bündchen em um comunicado.

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre", acrescentou.

"Chegamos à decisão de terminar o casamento após muita consideração. É claro que fazer isso é dolorido e difícil, como é para muitas pessoas que passam por isso todos os dias ao redor do mundo. Mas desejamos o melhor um ao outro enquanto seguimos os novos capítulos de nossas vidas que ainda serão escritos", escreveu Tom Brady.

