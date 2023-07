Gisele Bündchen revela fotos de aniversário ao lado de irmã gêmea

publicidade

Recém-solteira, Gisele Bündchen comemorou seus 43 anos na última quinta-feira, 20. No final de semana, Gisele compartilhou imagens de sua "viagem de meninas" ao lado de sua irmã gêmea, Patrícia Bündchen, e as filhas delas.

"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu.

Além de ter uma relação muito próxima da gêmea, Patrícia também é a empresária de Gisele. No total, a supermodelo tem cinco irmãs.

Veja publicação: