Goethe Porto Alegre recebe a Feira Garganta neste final de semana

A terceira edição da Feira Garganta, dedicada à valorização e promoção de artistas visuais e editoras independentes, será realizada nesta sexta-feira e sábado, dias 21 e 22 de julho, no Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112). Na sexta-feira, das 18h às 22h, e no sábado, das 14h às 20h.

Com a participação de mais de 35 artistas, coletivos e publicadores de quatro Estados, a feira gráfica oferece aos visitantes uma oportunidade única de mergulhar na diversidade da produção autoral em diversas formas de expressão, como fotografia, gravura, cerâmica, ilustração, desenho, pintura e livros experimentais. Além disso, haverá apresentações musicais e uma mesa voltada para o território das publicações independentes, com curadoria da Editora Estúdio Mar Edições.

“Para esta edição, buscamos expandir o campo das visualidades, a partir de experiências criativas. A curadoria pensou artistas que fossem atravessados pelas artes visuais e performance, onde a música é pautada pela investigação do corpo e da voz, proporcionando experiências imersivas para o público”, afirma Wagner Mello, produtor e co-idealizador da feira.

A Feira é com entrada franca, sendo somente os espetáculos com compra de ingressos.

Espetáculos

No dia 21 de julho, a partir das 20h, haverá apresentações de Paola Kirst, com "Pigarra", e François Muleka, com "Cerebrare".

No espetáculo "Pigarra", Paola explora o formato intimista da performance solo, no qual investiga outras maneiras de fazer música, cantar, ouvir histórias e reverenciar pessoas. É um show-performance, no qual a artista toca ukulele, bombo leguero e instrumentos não convencionais. Em "Cerebrare", Françóis (baixo e voz) aborda percepções pessoais sobre afetividade e ancestralidade.

Os ingressos para as apresentações estão disponíveis através da plataforma Sympla.