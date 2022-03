Gramado é cenário de nova série da Record TV

publicidade

Gramado é um dos cenários da nova série da Record TV: “Todas as Garotas em Mim”, com estreia prevista para maio. A terça-feira foi dia de gravações em locações como a Miroh Chocolate Makers e o Jardim do Amor. A cidade serrana é um local especial para o diretor da atração, o gaúcho Rudi Lagemann, pois foi onde recebeu, em 2006, os kikitos de Melhor Filme, Roteiro e montagem pelo longa “Anjos do Sol”. “Voltar para cá sempre tem um lado emocional muito forte. É voltar ao lugar em que eu era garoto, em que tinha todos os anseios, projetos de vida, sonhos e, curiosamente, eu volto agora pela primeira vez desde Anjos do Sol”, conta Foguinho, apelido do diretor.

A série será a primeira da Record a mesclar o mundo contemporâneo com o mundo bíblico. “Esse é o grande desafio, é o lado bacana da coisa. Todo o projeto suscita uma infinidade de abordagens: sátira, comédia, drama. Para definir tanto o tom dos atores, quanto o da câmera, o trabalho tem duas dimensões temporais, eu penso que o segredo está na passagem. Para isso, eu decidi usar o Match-Cut. Quando saio de um mundo para o outro, sempre tem um Match-Cut”, explica. Match-Cut é uma técnica que consiste em fundir duas cenas diferentes, com similaridades, conectando o final de uma com o início da próxima, em transição perfeita.

A estrela da série é Mharessa Fernanda, de 19 anos, que vive a história de Mirela, uma influenciadora digital de 17 anos, que se dá conta de que os problemas da sua geração apresentam semelhanças com os das personagens femininas da Bíblia. “São adolescentes que estão no último ano da escola, que vivem problemas de sentimentos, gosto ou não, faço ou não. Com certeza, o público jovem e adolescente vai se identificar bastante”, projeta a atriz. É o primeiro trabalho de Mharessa na Record TV. “Estou feliz e é uma realização para minha família também. A minha avó, que, infelizmente, faleceu no ano passado, assistia todas as novelas da Record e o sonho dela era me ver um dia ali. Então, estar aqui hoje é muito especial”, diz.

Apesar de a maior parte das cenas serem gravadas no interior de São Paulo, a história se passa, principalmente, em Florianópolis (SC). Durante a segunda temporada, a turma faz viagem de formatura para Gramado, onde conhece a Miroh Chocolate Makers, ateliê do Chef Ricardo Campos, junto ao Lago Negro. O chef participa da série como ele mesmo, interagindo com os adolescentes durante visita ao ateliê. “Eu já fiz gravações de receitas, mas como ator de novela é minha estreia. É fantástico. Foi mais tranquilo por eu estar dentro do meu ambiente de trabalho, mas a interação com os atores foi a melhor parte”, conta Campos, animado.

A marca Miroh é focada em chocolates de origem, onde o chef tem controle sobre o cacau utilizado. Campos escolhe as amêndoas de cacau de fazendas no Brasil e no exterior. “Quando cheguei na cidade vi que havia necessidade de fazer um chocolate diferente. As amêndoas vêm de fazendas orgânicas, premiadas. Fazemos todo o processo de torra, quebra e moagem, diferente da indústria, que parte de uma massa de cacau já pronta”, elucida Campos.

A série tem três temporadas previstas, com 38 episódios. “Estamos gravando a segunda temporada e, em princípio, a ideia é gravar a terceira enquanto a primeira e a segunda temporadas vão ao ar. O ritmo é bem forte. Talvez teremos mais temporadas pela frente”, prevê Lagemann.