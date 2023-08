Gramado Film Market terá nova edição dedicada ao audiovisual no 51º Festival de Gramado

publicidade

O Gramado Film Market (GFM), evento integrante do Festival de Cinema de Gramado dedicado ao mercado audiovisual, terá nova edição durante a programação da 51ª edição do festival. Em seu sétimo ano, o GFM manterá suas tradicionais atividades como palestras, workshops, rodadas de negócios e Mostra Universitária. Assinam a realização, a Gramadotur, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), e o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

As atividades serão gratuitas e acontecem na semana de 12 a 18 de agosto, ocupando os espaços do Recreio Gramadense e do Museu do Festival de Cinema. O programa foi dividido em três eixos: capacitação, rodadas de negócios e painéis sobre perspectivas e tendências para o setor.

“O momento não poderia ser mais estimulante e especial para o audiovisual, que, segundo dados da Ancine, ocupa a quinta posição como indústria na economia do Brasil e terá recursos de R$ 4,8 bilhões provenientes do FSA e LPG”, comenta Gisele Hiltl, coordenadora do CGMF. Para Sofia Ferreira, diretora do Iecine RS, o apoio do poder público é fundamental no desenvolvimento do setor. “Temos um cenário criativo e pulsante na realização audiovisual. O Iecine correaliza esta edição do Gramado Film Market para incentivar o cinema brasileiro, refletir sobre as questões atuais do setor e sobretudo para trazer protagonismo aos realizadores gaúchos, garantindo iniciativas de qualificação através de capacitações estratégicas”, destaca.

Entre os participantes confirmados na programação do CGFM estão Vera Zaverucha e Paulo Barata, nomes que são referência no mercado audiovisual e nas leis de incentivo do setor e ficarão responsáveis por encontros de capacitação em Gramado. Representantes da Ancine também realizarão capacitação inédita este ano no festival.

A programação prevê conversas sobre a indústria audiovisual nos BRICS, as alternativas possíveis oferecidas pelas diferentes plataformas de exibição (cinema, tevê e streaming) e o uso de dados na construção de conteúdos, enquanto os temas da regulação e das políticas audiovisuais serão apresentados por representantes da SAV e da Ancine.

O destaque da programação é o urgente debate sobre Streaming e a regulação do VOD, conduzido por Débora Ivanov. Quem também estará em Gramado será o escritor e roteirista Aldri Anunciação, com um bate-papo sobre narrativas negras no cinema. Já nas Conexões Diretas, estarão presentes representantes dos players Amazon, Netflix, Paramount, Woohoo, entre outros.

O acesso aos Painéis, Capacitações e Conexões Diretas ocorrem com inscrição prévia, que será homologada mediante a confirmação, com base no Regulamento do Conexões Gramado Film Market. As inscrições para as capacitações e conexões diretas já estão abertas no site.

Para a realização do Gramado FilmMarket, a Sedac assinou convênio com a Gramadotur. Serão disponibilizados R$ 220 mil para o evento e para a entrega do Prêmio Sedac/Iecine para profissionais de destaque no cenário gaúcho, bem como os prêmios para a Mostra de Longas-metragens Gaúchos e o prêmio Leonardo Machado. Além desse valor, também será disponibilizado, por meio da Chamada Pública de Coinvestimento para Eventos Populares via Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o valor de R$ 100 mil.