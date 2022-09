Grammy 2022: Anitta, Luísa Sonza e Caetano Veloso estão entre os indicados

publicidade

Anitta, Ludmilla, Jão, Criolo, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Caetano Veloso são alguns dos artistas brasileiros que estão entre os indicados para o Grammy Latino 2022. Os nomes foram divulgados nesta terça, 20, em um total de 53 categorias.

Os vencedores serão anunciados no dia 17 de novembro em uma grande celebração que será realizada na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, com diversos convidados musicais.

Veja os principais indicados:

• Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Qvvjfa?" | Baco Exu Do Blues

"O Futuro Pertence À … Jovem Guarda" | Erasmo Carlos

"Sobre Viver" | Criolo

"Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)" | Lagum

"Delta Estácio Blues" | Juçara Marçal

• Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"Sim Sim Sim" | Bala Desejo

"Pra Gente Acordar" | Gilsons

"Pirata" | Jão

"De Primeira" | Marina Sena

"Doce 22" | Luísa Sonza

• Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"Pomares" | Chico Chico

"Síntese do Lance" | João Donato e Jards Macalé

"Indigo Borboleta Anil" | Liniker

"Nu Com a Minha Música" | Ney Matogrosso

"Portas" | Marisa Monte

"Meu Coco" | Caetano Veloso

• Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Chitãozinho & Xororó Legado" | Chitãozinho & Xororó

"Agropoc" | Gabeu

"Expectativa X Realidade" | Matheus & Kauan

"Patroas 35%" | Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

"Natural" | Lauana Prado



• Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Afrocanto das Nações" | Mateus Aleluia

"Na Estrada - Ao Vivo" | Banda Pau E Corda Featuring Quinteto Violado

"Remelexo Bom" | Luiz Caldas

"Belo Chico" | Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi

"Senhora das Folhas" | Áurea Martins

"Oríki" | Iara Rennó

"Senhora Estrada" | Alceu Valença

• Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Baby 95" | Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz

"Idiota" | Jão, Pedro Tófani & Zebu

"Me Corte na Boca do Céu a Morte não Pede" | Criolo & Tropkillaz, songwriters (Criolo Featuring Milton Nascimento) Track from: Sobre Vive

"Perdão" | Criolo & Tropkillaz

"Meu Coco" | Caetano Veloso

"Por Supuesto" | Marina Sena, Luri Rio Branco & Marina

"Vento Sardo" | Jorge Drexler & Marisa Monte

• Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Bons Ventos" | Nego Alvaro

"Mistura Homogênea" | Martinho Da Vila

"Desengaiola" | Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti

"Numanice #2" | Ludmilla

"Céu Lilás" | Péricles

• Música do Ano

"Pa Mis Muchachas" | Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Featuring Nathy Peluso

"Castillos De Arena" | Pablo Alborán

"Envolver" | Anitta

"Pa’lla Voy" | Marc Anthony

"Ojitos Lindos" | Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" | Camilo

"Tocarte" | Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" | Karol G

"Vale La Pena" | Juan Luis Guerra

"La Fama" | Rosalía Featuring The Weeknd

"Te Felicito" | Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito Viejo" - Carlos Vives & Camilo

• Álbum do ano

"Aguilera" | Christina Aguilera

"Pa’lla Voy" | Marc Anthony

"Un Verano Sin Ti" | Bad Bunny

"Deja" | Bomba Estéreo

"Tinta Y Tiempo" | Jorge Drexler

"Ya No Somos Los Mismos" | Elsa y Elmar

"Viajante" | Fonseca

"Motomami (Digital Album)" | Rosalía

"Sanz" | Alejandro Sanz

"Dharma" | Sebastián Yatra

• Canção do ano

"A Veces Bien Y A Veces Mal" ­ | Pedro Capo, Ignacio Cibrián, Ricky Martín, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, compositores (Interprete: Ricky Martin Featuring Reik)

"Agua" | Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores (Interprete: Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

"Algo Es Mejor" | Mon Laferte, songwriter (Interprete: Mon Laferte)

"Baloncito Viejo" | Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores (Interprete: Carlos Vives & Camilo)

"Besos En La Frente" | Fonseca & Julio Reyes Copello, compositores (Interprete: Fonseca)

"Encontrarme" | Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores (Interprete: Carla Morrison)

"Hentai" | Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores (Interprete: Rosalía)

"Índigo" | Édgar Barrera & Camilo, compositores (Interprete: Camilo & Evaluna Montaner)

"Pa Mis Muchachas" | Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores (Interprete: Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso)

"Provenza" | Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores (Interprete: Karol G)

"Tacones Rojos" | Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores(Interprete: Sebastián Yatra)

"Tocarte" | Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (Interprete: Jorge Drexler & C. Tangana)

• Melhor novo artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

• Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

"Aguilera" | Christina Aguilera

"Viajante" | Fonseca

"Filarmónico 20 Años" | Marta Gómez

"La Vida" | Kurt

"Frecuencia" | Sin Bandera