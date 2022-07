Grande final do Power Couple Brasil 6 é hoje à noite

publicidade

Os três casais - Brenda e Matheus, Adryana e Albert e Karol e Mussunzinho - aguardam a decisão do público, que está votando pelo Portal R7. Um deles será o campeão desta sexta temporada do Power Couple Brasil, que termina hoje à noite.

Adriane Galisteu revelará, ao vivo, quem foi o casal mais votado pelo público e que levará para casa o valor acumulado na conta conjunta durante a temporada. Todos os casais eliminados estarão presentes para acompanhar a decisão.

A temporada foi intensa, marcada por tretas, muita disputa nas provas e também emoção! O programa também marcou presença constante nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados da internet.

Para a apresentadora, foi uma temporada marcante e inesquecível: "Sem dúvidas, foi a edição mais tensa, acho que de toda a história do Power Couple. Eu acompanho desde o início e nunca vi nada parecido, acho que realmente os participantes entraram à flor da pele...Então, acho que essa é uma edição fora da curva, mas daquelas pra ficar pra sempre marcada na história, de fato".

E ao fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu no jogo, ela confessa: "Foi uma temporada intensa, ufa!!! Mas reality bom é assim, né? Eu adoro (risos). Essa edição foi diferente de todas, os particip​antes chegaram com sangue nos olhos e dispostos a jogar mesmo".

Power Couple Brasil, com exibição de segunda a sá​bado a partir das 22h45, é apresentado por Adriane Galisteu, produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.