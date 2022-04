Grande Rio é a campeã do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro

publicidade

A Acadêmicos do Grande Rio é a campeã do Grupo Especial do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro. A escola, que em 2020 ficou em segundo lugar e tem outros três vice-campeonatos (2006, 2007, 2010), conquistou o primeiro título da sua história. Desde o início da apuração, na tarde desta terça-feira, a quadra da Grande Rio, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já estava tomada pela comunidade, confiante na vitória.

A Grande Rio foi a penúltima agremiação a entrar na Sapucaí no segundo dia de desfiles, na madrugada de domingo. O enredo da vencedora foi assinado pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Logo após o desfile, que levantou os foliões presentes na Avenida, a escola já aparecia na lista das favoritas para levar o título.

A atriz Paolla Oliveira é a rainha de bateria da Grande Rio e, neste ano, a famosa desfilou com o apoio do namorado, o sambista Diogo Nogueira. A agremiação, das cores vermelho e verde, é uma das mais novas do estado, fundada em 1988.

