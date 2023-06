Grandes nomes da música fazem tributo a Canisso

publicidade

Mais uma homenagem merecida ao baixista do Raimundos e jurado do Canta Comigo, Canisso, que morreu no dia 13 de março e tem deixado muita saudade! A 89 FM de São Paulo vai reunir grandes nomes da música nacional na Audio Club, no dia 29 de junho, para um tributo à vida e obra do músico.



Dinho Ouro Preto, Supla, Di Ferrero, Fildzz, Vitor Kley, Carol Navarro (Supercombo) e muitos outros artistas renomados vão marcar presença no show especial. O púbico pode acompanhar o camarote, que contará com uma exposição sobre a vida do Canisso, experiências e itens especiais de memorabília e merchandising.

“Vai ser uma grande homenagem ao Canisso, que vai estar presente em alma, com certeza. Contamos com toda a família Raimundos para eternizar este momento”, comentou a viúva Adriana Toscano.

Os ingressos serão emitidos em formato NFT, tornando-os itens colecionáveis após o show. E a arte dos ingressos foi criada por Roni Cordeiro, artista oficial da banda e criador das memoráveis capas de CDs dos anos 1990.

De acordo com a organização, os 300 ingressos em NFT são divididos em três categorias e oferecem aos seus proprietários vantagens como: direito a meet & greet com artistas, visita ao camarote, possibilidade de assistir à uma música do palco, participar da passagem de som e merchandising exclusivos

Entre as categorias dos ingressos NFT estão: BÊ A BÁ (réplica original da palheta usada pelo Canisso); TORA TORA (réplica original da palheta; camisa histórica com edição limitada; meia oficial da banda; pôster deste ingresso autografado pelos Raimundos); EU QUERO VER O OCO (réplica da palheta; camisa; meia; pôster autografado, acesso à passagem de som; assistir a uma música do palco; meet & greet com os Raimundos e outros artistas).

Além de proporcionar uma experiência única para os fãs da música nacional, o tributo ao Canisso também terá um impacto positivo na vida de sua família. Isso porque a renda de todos os ingressos vendidos será revertida para a família do baixista.

