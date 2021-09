Gravação inédita de John Lennon vai ser leiloada na Dinamarca

publicidade

Uma fita cassete com uma gravação de John Lennon tocando uma música inédita, produzida em 1970 durante uma viagem à Dinamarca, será leiloada em Copenhagen em 28 de setembro.

Estimada entre 27.000 e 40.000 euros (31.800 e 47.100 dólares), esta gravação de 33 minutos será lançada por quatro homens, então adolescentes, que conheceram o cantor dos Beatles enquanto passava parte do inverno de 1969-1970 em um canto distante da costa oeste da Dinamarca.

"A gravação é totalmente original porque é uma conversa. Ela aconteceu após (uma) coletiva de imprensa, com os quatro alunos do ensino médio e alguns jornalistas e John Lennon tocando algumas músicas para eles. Um deles 'Rádio Paz', nunca foi publicado", Alexa Bruun Rasmussen, chefe da casa de leilões Bruun Rasmussen, disse à AFP.

"É uma pequena parte da história dinamarquesa e quando você a ouve, pode dizer que John Lennon se sentiu bem na Dinamarca. Ele foi deixado tranquilo e pode simplesmente viver sua vida", afirmou.

No final de dezembro de 1969, em um episódio pouco conhecido, John Lennon chegou ao país escandinavo com Yoko Ono para se aproximar de Kyoko, filha desta, que vivia com o pai na Jutlândia.

A visita, que durou apenas algumas semanas, inicialmente passou despercebida, mas depois veio à tona e a estrela organizou uma coletiva de imprensa.

Depois de uma combinação de circunstâncias aleatórias, os quatro alunos do ensino médio acabaram entrevistando-o após a cerimônia oficial, em um ambiente descontraído.

"Acho que eles experimentaram o 'hygge'", um estilo de vida dinamarquês que enfatiza o bem-estar na vida cotidiana, brincou Bruun Rasmussen.

Os adolescentes estavam especialmente interessados no ativismo pacifista do músico, alguns meses antes da dissolução dos Beatles.

"Com este leilão, querem passar a mensagem de John Lennon", disse Bruun Rasmussen.

A gravação será vendida com as fotos do encontro e a edição do jornal escolar que o relata.

"Para ouvir os 33 minutos da fita cassete é necessário um bom e velho toca-fitas e acho que parte da nostalgia agrega valor", acrescentou.

