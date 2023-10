Gravura Galeria de Arte inaugura duas exposições

publicidade

Duas exposição serão inauguradas nesta quinta-feira, dia 5, na Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647), a partir das 18h. Na sala Branca, será apresentada a mostra "Eco das Emoções - A essência na Pintura”, de Vitória Davoglio Ribas, enquanto na sala Negra fica a "Miniarte Futura", que celebra os 20 anos do projeto Miniarte Internacional.

As obras de Vitória convidam a uma jornada pelo mundo da pintura abstrata, explorando a combinação de cores e técnicas como meios para transmitir sua essência interior, proporcionando um convite à reflexão e à introspecção.

A edição 46 da "Miniarte Futura" é um projeto internacional criado e organizado por Clara Pechansky. A exposição comemorativa terá caráter retrospectivo e contará com a participação de ex-coordenadores internacionais, pioneiros, e alguns artistas que, mesmo não estando mais entre nós, deixaram suas obras no acervo do projeto e terão painéis dedicados à sua memória.

“Estou muito contente por poder resgatar artistas que participaram dessa história e prestar homenagem aos que já se foram”, diz Clara, de 86 anos de idade e 67 de uma reconhecida carreira como pintora, desenhista, gravadora e gestora cultural, com obras em importantes acervos no país e exterior.

Desta vez, participam da mostra 163 artistas representando 12 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, EUA, Holanda, Índia, Irlanda do Norte, México e Portugal. Citando apenas alguns nomes, estão Ana Lovatto, Graça Craidy, Flávia Androvandi, Marcia Marostega, Renata Galbinski, Rita Gil, Zoravia Bettiol, Josefina Suárez (Costa Rica), Julio Antão (Portugal), Danu Dunne (Irlanda do Norte) e Els Van Asten (Holanda).

O projeto Miniarte Internacional foi criado em 2003 por Clara e tem como objetivo democratizar a arte, permitindo acesso livre aos artistas e mostrando as obras em pequeno. No sábado, dia 7 de outubro, está programada uma visita aberta ao público guiada por Clara Pechansky, às 11h.