Greta Thunberg vira personagem de conto de fadas infantil

Greta Thunberg se tornou uma personagem de um conto de fadas ilustrado para crianças. Intitulada "Greta e os Gigantes", a obra foi escrita por Zoe Tucker e ilustrado por Zoe Persico, e mostra a jovem ativista tentando salvar uma floresta que está ameaçada pelas atividades dos Gigantes.

O livro também apresenta aos leitores algumas sugestões para ajudá-los a combater as mudanças climáticas. Entre as dicas, está a busca por informações sobre o tema, além de incentivar os jovens a andarem mais a pé ou de transporte público. A compra está vinculada a uma doação para a ONG Greenpeace Itália.

Capa do livro que traz Greta como personagem de um conto de fadas. Foto: Divulgação / CP

Recentemente, Greta foi escolhida pela revista Time como a Personalidade do Ano de 2019. A sueca é líder de um movimento global de estudantes contra as mudanças climáticas. Ganhou destaque pelos seus protestos ambientais e inspirar milhões de jovens a lutarem pelo clima na campanha "Fridays For Future".

A sueca já fez pronunciamentos em diversos eventos internacionais como o Fórum Econômico Mundial e a Conferência pelo Clima da ONU. No entanto, ela foi alvo de críticas por líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a chamou de "histérica", e o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, que denominou Greta de "pirralha".