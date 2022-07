Gretchen volta a ser homenageada por Rodrigo Faro em mais um "Dança Gatinho Especial"

publicidade

No "Hora do Faro" deste domingo, 24, o apresentador Rodrigo Faro comanda mais uma edição do "Vai Dar Namoro", desta vez com a presença dos conselheiros amorosos Rico Melquiades, vencedor da última edição de "A Fazenda", e Júlio Cocielo, humorista e criador do Canal Canalha. O influencer, inclusive, volta ao programa com a missão de ajudar os candidatos a passarem mais vergonha ainda com as suas cantadas furadas.



Se rolar beijão ao final do quadro, Faro homenageia a cantora Gretchen no "Dança Gatinho". Rodrigo recebe no palco a artista e seu marido, o músico Esdras de Souza, para cantarem sucessos como "Conga, Conga, Conga" e "Melô do Piripiri", além do novo hit, "Fênix do Amor".



Entre as loucuras do episódio, vai ter um rapaz passando xaveco em hebraico, agachamento com o convidado Rico no lugar dos pesos, sem contar os participantes que descobrem que são primos no palco.



Destaque para o pretendente Rodrigo Vaisemberg, ex-participante de reality show, que revela um segredo ao enfrentar a “máquina da verdade”.



O "Hora do Faro" é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45min, na tela da Record TV. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.