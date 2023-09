Greve de Hollywood: sindicato de roteiristas chega à 'fase final' de negociações

publicidade

A greve de roteiristas de Hollywood deu mais um passo no último sábado, 23. Segundo informações da revista Variety, o WGA [Writer’s Guild of America], sindicato dos roteiristas de Hollywood, chegou à fase final de negociações com a AMPTP [Alliance of Motion Picture and Television Producers], representante das grandes produtoras de séries e filmes do cinema, TV e streaming.

Os entraves finais teriam sido a questão que envolve a garantia de direitos aos roteiristas em um momento de aumento do uso de inteligência artificial no mundo das artes. As duas entidades estariam chegando a um acordo final, discutindo detalhes jurídicos do documento.

Ao longo da última semana, executivos importantes participaram diretamente das negociações durante três dias, como Bob Iger (Disney), David Zaslav (Discovery), Ted Sarandos (Netflix) e Donna Langley (NBC/Universal). O WGA entrou em greve no dia 2 de maio.

O acordo dos roteiristas de Hollywood, se concretizado, deve ter a validade por três anos. Mesmo com o progresso dos roteiristas, o SAF-AFTRA, sindicato dos atores de Hollywood, porém, segue em greve. O sindicato dos diretores [Director’s Guild of America, DGA], por sua vez, aceitou um acordo em 25 de junho.