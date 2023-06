Grupo 50 Tons de Pretas é finalista em oito categorias do Prêmio Profissionais da Música 2023

publicidade

O grupo 50 Tons de Pretas concorre em 8 categorias no Prêmio Profissional da Música 2022, neste domingo, dia 4 de junho, em Brasília: Melhor Instrumentista (Dejeane Arruée), Melhor Arranjadora (Dejeane Arruée), Melhor Produtora Musical (Dejeane Arruée), Groove e Pop, Melhor Artista MPB região Sul, Melhor Direção Musical e Melhor Clipe (com a música Dinheiro). Uma Sinfonia Diferente RS, projeto coordenado pela dupla, concorre no Melhor espetáculo Infantil.

Nesta última noite do Prêmio, as cantoras e instrumentistas Dejeane Arruée e Graziela Pires farão uma apresentação especial, mostrando seu trabalho, voltado ao engajamento em lutas sociais e antirracistas e a celebração da ancestralidade.

Grazi Pires diz:

“Pra gente é um motivo de muita alegria essas indicações em várias categorias diversas, tanto da parte da composição dos arranjos quanto da parte da banda como um todo. É um reconhecimento por essa caminhada e, principalmente, do nosso disco (Então Vem – 2021) que a gente lançou na pandemia e não teve tanto tempo para poder trabalhar e explorá-lo”.

Dejeane Arruée acrescenta:

Além das indicações, outro momento é muito esperado: a apresentação na noite de encerramento do Prêmio. “Especial. Vai ser nossa primeira vez em Brasília e já com banda completa. Ficamos felizes pela escolha e oportunidade de representar o Sul, Porto Alegre e, principalmente, de poder levar nossa música autoral, nossos dois trabalhos independentes e premiados, para um local que vai estar respirando música e arte”.

50 Tons de Pretas

A 50 Tons de Pretas surgiu em 2017, em Campo Bom. O primeiro espetáculo “A mais pura verdade”, circulou por mais de 15 cidades em 2018, pelo SESC, e foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Espetáculo, em 2019. O primeiro disco, ‘Voa’, foi lançado em novembro de 2020, sendo premiado no Prêmio Açorianos de música em 2021 como Melhor álbum MPB, melhores intérpretes e melhores compositoras. Um feito inédito na história do tradicional prêmio, foi a conquista destes 3 troféus por duas artistas pretas com um trabalho independente. Em 2021, as Pretas lançaram o EP ‘Então Vem’ e suas músicas ganharam troféus em festivais nacionais no Paraná e Minas Gerais. Em fevereiro deste ano, a 50 Tons de Pretas foi contemplada pelo edital Natura Musical 2023. Com essa novidade, elas já preparam o novo disco, que deverá ter o título "Tira o Teu Racismo do Caminho".

Veja Também